Caganer.com serà present a les principals fires de Nadal

Les principals fires de Nadal de Catalunya s'inauguren aquest divendres i dissabte i, com ja és tradició, Caganer.com hi farà parada. Aquest any hi presentarà una quarantena de figures noves, que estaran a la venda a les parades de la fira de Santa Llúcia i de Nadal de Barcelona, a partir de divendres, i a partir de dissabte a les de la Sagrada Família i a la Fira de Nadal de Sabadell. Caganer.com també estarà present a la fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí aquests dissabte i diumenge, i a la Fira de l'Avet d'Espinelves. L'empresa Caganer.com presenta aquest any una quarantena de novetats i, en tota la trajectòria, suma unes 490 peces al seu catàleg. Entre les novetats d'aquest any, hi ha els caganers dels «Jordis» (Jordi Sánchez i Jordi Cuixart), el del major Trapero, el del catalanet i la catalaneta.