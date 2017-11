Palamós ha d'hissar la bandera espanyola en un lloc preeminent

L´Ajuntament de Palamós, on només hi ha la Senyera hissada el 27 d´octubre, quan el Parlament català va proclamar la República de Catalunya.

Una sentència del jutjat contenciós administratiu de Girona ordena a l'Ajuntament de Palamós a hissar la bandera espanyola a la seu consistorial en una situació preeminent. D'aquesta manera, el jutjat estima la denúncia que va presentar el seu dia la Delegació de l'Estat a Catalunya per incompliment de la legislació vigent de banderes.

El de Palamós no és ni de bon tros el primer cas de la bandera, sinó que els darrers anys han anat caient sentències que ordenen ajuntaments de la demarcació de Girona a posar la bandera d'Espanya a la façana de les seus consistorials. Un cas recent a la comarca del Baix Empordà és el de la Bisbal d'Empordà, on l'alcalde Lluís Sais (ERC) ja va anunciar el mes de maig passat que recorrerien la decisió judicial, ja que aquesta situació no havia suposat problemes i creia que penjar la bandera rojigualda «podria arribar a generar conflictivitat».

L'alcalde palamosí, Lluís Puig (ERC), ha anunciat en declaracions a Ràdio Palamós que l'Ajuntament recorrerà aquesta sentència. Puig ha explicat que, quan es va prendre la fotografia que va motivar la denúncia de la representació del Govern de Madrid, al balcó de la Casa de la Vila hi onejava una estelada i a la part superior de l'edifici hi havia les quatre banderes oficials: la de Palamós, la Senyera, l'espanyola i la de la Unió Europea.

La defensa de l'Ajuntament va argumentar que aquest era el lloc «més preeminent que podien estar» i, per tant, es donava compliment a la llei que regula la col·locació de les banderes. Per això, l'Ajuntament recorrerà. Actualment, a la part superior de la Casa de la Vila no hi ha cap bandera. Segons el batlle ha declarat a l'emissora, se n'està fent el manteniment.