La platja Gran palamosina tindrà un espai per a gossos els mesos d´hivern

La nova ordenança municipal de Palamós que regula la protecció, control i tinença d'animals ha estat aprovada inicialment en el ple de l'Ajuntament de Palamós d'aquest mes de novembre. Entre les novetats, s'habilitarà una zona de lliure accés per animals de companyia a la platja Gran de Palamós, entre el carrer Nàpols i del Mar, a l'hivern.

El document es regeix per la llei de protecció dels animals que regula i estableix les normes generals per a la protecció i el benestar dels animals, els drets i deures de les persones propietàries o posseïdores d'animals domèstics per tal de garantir una tinença responsable que millori la convivència ciutadana i la qualitat de vida de les persones i dels animals.

El document recull els requisits que han de complir els animals de companyia en els espais públics que són, entre altres, el d'anar acompanyats, lligats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament de l'animal, amb corretja o cadena i collar, sempre adients a l'espècie i raça, o l'obligació de recollir les deposicions.



Espais per al lleure caní

L'ordenança preveu l'habilitació d'espais específics, especialment indicats per al seu lleure i la sociabilització dels gossos, coneguts com parcs o espais canins. Aquests espais estaran confinats perimetralment per tal que els animals puguin anar deslligats –amb excepció dels gossos tipificats com a perillosos, que han d'anar sempre lligats– i podran disposar d'equipaments específics, punt d'aigua i zona d'esbarjo.

L'ordenança també estableix que en algunes vies i zones del nucli urbà, conegudes com els espais de lleure per a animals de companyia, els animals hi puguin circular deslligats sempre que restin sota el control de la persona propietària. Els espais de lleure per a animals de companyia de Palamós són: el parc urbà de Cap Gros, el parc urbà de la Pineda d'en Gori, la zona verda del polígon industrial de Sant Joan, coneguda també com a Parc de la Bassa, i la part exterior del Molí del vent.

L'ordenança també preveu l'habilitació d'una zona de lliure accés per animals de companyia a la platja Gran de Palamós, entre el carrer Nàpols i el carrer del Mar, i en el període comprès entre l'1 de novembre i el 15 de març. Per fer ús d'aquest espai caldrà que els animals de companyia estiguin adequadament inscrits en el registre censal de l'Ajuntament.

Per millorar la convivència i garantir una tinença responsable, la nova ordenança municipal vol regular les conductes dels propietaris o posseïdors d'animals domèstics. Algunes de les mesures destacades, entre moltes altres, són la prohibició de deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a la via pública; anar sempre lligats i acompanyats dels seus propietàris amb corretja o cadena i collar o portar la identificació mitjançant el microxip.

La infracció d'alguna de les mesures preveu multes que poden arribar als 3.000 euros.