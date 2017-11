Intervenen a la Torre de les Hores de Peratallada per consolidar-la

La Torre de les Hores, preparada per a la intervenció.

L'Ajuntament de Forallac i la Diputació de Girona estan consolidant l'estructura de la Torre de les Hores de Peratallada. Es tracta d'una actuació molt necessària ja que l'emblemàtica torre, que és de propietat municipal, es trobava força malmesa. Els treballs s'acabaran a finals d'any. El projecte de consolidació ha estat elaborat pel Servei de Monuments de la Diputació de Girona, que també finançarà l'obra amb una aportació de prop de 10.000 euros. La resta, fins a cobrir els 18.832,88 euros que s'invertiran en aquesta primera fase del projecte, els aportarà l'Ajuntament.

A banda de garantir l'estabilitat de la construcció, els treballs també serviran per rejuntar els coronaments, comprovar les fixacions de les campanes, repintar els elements metàl·lics, repassar l'escala, on cal fer un tros de barana a la part alta ja que està trencat, i destapiar totes les espitlleres per l'interior, a banda d'altres intervencions de sanejament.

Amb aquesta intervenció, l'Ajuntament vol dignificar una de les torres més característiques i populars de les que encara es conserven del recinte defensiu de Peratallada. Es tracta, a més, d'una de les més visibles, ja que es troba a l'entrada oest, a l'aparcament de dalt, un dels principals accessos al nucli històric.

La torre va patir diverses reformes un cop va perdre el seu caràcter defensiu, cosa que ha contribuït a desestabilitzar-la i ha generat importants esquerdes que comprometen l'estabilitat, ha informat l'Ajuntament. Originalment, era una bestorre, és a dir, una torre oberta per la part interior de muralla. L'obertura, ara paredada, es trobava a la part dreta sobre l'edifici veí existent. En l'actualitat la casa veïna ocupa una part important de la planta baixa i la planta pis de la torre. S'anomena la Torre de les Hores perquè allotja el rellotge públic que regula el repic de campanes del poble.

Originalment, estava parcialment envoltada per tres dels seus costats per un fossat defensiu. Aquest fossat era excavat a la roca, de manera que alhora que es donava al conjunt fortificat una major protecció, en dificultar l'accés de l'enemic, s'obtenia una pedrera propera per obtenir els materials de construcció.