Jutgen un veí de Santa Cristina d´Aro per un delicte continuat d´abusos sexuals a una menor

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un veí de Santa Cristina d'Aro acusat d'un delicte continuat d'abusos sexuals a una menor. Els fets s'haurien produït entre els anys 2009 i 2011. La noia, que llavors tenia 14 anys, s'hauria quedat a dormir en diverses ocasions a casa de l'acusat, ja que era amiga de la filla d'aquest. L'home també era el seu entrenador de futbol i mantenia una relació d'amistat amb els pares de la víctima.

Segons recullen els escrits, l'home la va forçar en diverses ocasions fent-li tocaments i posteriorment la va agredir reiterades vegades obligant-la a mantenir relacions sexuals amb penetració. L'acusat també va amenaçar-la per evitar que ho expliqués. No va ser fins al 2011 que els pares de la víctima van ser coneixedors de la situació de la seva filla. L'acusació particular demana 17 anys de presó per a l'home i una compensació de 3.000 euros en concepte d'indemnització per danys morals.