El Consell de Ministres aprova el canvi de la quota d´immersions a les Medes

El Consell de Ministres ha ratificat la modificació del Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) de les Illes Medes tramitat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. El document es va tirar endavant inicialment i, després de rebre al·legacions, s'havia d'aprovar de manera definitiva a la comissió del Departament però, en el marc de l'aplicació de l'article 155, el govern espanyol ha assumit la competència i ha ratificat el document. El projecte, que va sortir a informació pública el passat mes d'octubre, consisteix en eliminar la quota d'immersions diàries i estableix un quota màxima anual de 76.151 repartides entre 13 zones d'immersió. D'altra banda, el Consell de Ministres també ha aprovat la creació del Consell Científic del Parc Natural de les Illes Medes i el Baix Ter. Es tracta d'un òrgan que ha de col·laborar en la gestió del parc.

El Departament de Territori i Sostenibilitat va treure a informació pública el mes d'octubre de l'any passat el decret de modificació del PRUG de la Reserva natural de l'àrea protegida de les illes Medes i, ara, el Consell de Ministres l'ha ratificat.

En tot cas, aquest assumpte cueja des de principis de 2015, quan la Generalitat ja tramitava aquesta modificació, que elimina el límit diari d'immersions dels centres de submarinisme (400 al dia) per un d'anual determinat per les zones d'immersió i que té un límit total de 76.151 (la proposta inicial era de 77.012). La mitjana d'immersions anual dels darrers anys és d'unes 60.000



Oposició dels ecologistes

La modificació era molt esperada pels centres d'immersió que operen a les Illes Medes ja que els permetrà que, en dies de molta demanda, no tinguin la restricció que estableix la quota diària. El Departament de Territori i Sostenibilitat també defensava que aquest canvi permetrà establir «un sistema de gestió que permeti limitar amb diferent intensitat cadas zona d'immersió, segons la sensibilitat de les comunitats biològiques marines que s'hi troben, i facilitar la gestió de les activitats d'immersió a les empreses que hi operen, donant una millor resposta a la demanda».

No són de la mateixa opinió les entitats ecologistes, que entenen, segons ja van manifestar el 2015, que aquesta modificació no té «com a objecte real la conservació i preservació dels espais naturals de les Medes» sinó que afavoreix «els interessos de les empreses que realitzen les activitats subaquàtiques». Per la qual cosa demanaven reduir el número d'immersions, alhora que alertaven que amb aquest canvi es garanteix que els centres d'immersió faran les 76.151 permeses, 16.000 més de les que es feien.

No obstant això, la Junta rectora del Parc de les Medes va aprovar el canvi de la quota diària a l'anual amb 24 vots a favor, dues abstencions (Gent del Ter i la Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis) i el vot en contra del Fòrum l'Escala-Empúries. En la tramitació de la modificació del PRUG, estava previst que el canvi s'abordés a la darrera comissió del Departament, però l'aplicació del 155 ha fet que hagi estat el Consell de Ministres l'encarregat de donar-li el vistiplau definitiu.