Sant Feliu de Guíxols aprova un pressupost per al 2018 de més de 28 milions d´euros

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar ahir, en un ple extraordinari, el pressupost per al 2018, que puja a 28.194.446 euros, un 1,66% superior a l'any passat quan va ser de 27.734.081euros. La proposta de pressupost ja havia estat presentada al matí per l'equip de govern (TSF, ERC i PSC) en un acte durant el qual el regidor d'Hisenda, Josep Melcior Muñoz (PSC), va destacar que amb aquest pressupost es «tanquen els principals projectes estratègics i s'obren noves línies d'actuació».

En inversions, el consistori hi destinarà un total de 3.289.691 euros, entre les quals destaca especialment la remodelació de la façana marítima de l'entorn de Rius i Calvet. A aquesta obra, que es començarà l'any que ve i està previst que acabi el 2019, s'hi destinaran 1.811.937 euros i servirà per convertir l'espai en un mirador de la badia. A més, segons es va explicar a la presentació del pressupost, les inversions municipals passaran també per importants aportacions econòmiques en millora urbana i sobretot en edificis públics com: la remodelació de l'Antic Hospital on s'hi traslladaran els serveis administratius de l'Ajuntament (72.600?); actuacions a les escoles (130.000?); pavimentacions de vies públiques (139.496?) o el cobriment de la riera de Sant Pol i de les Comes (100.000?) entre altres.

A més, Muñoz va destacar que en el pla d'inversions també s'han previst «actuacions més petites però que són molt importants per a la gent» com la compra de dos nous gegants (10.000 ?) o l'adquisició de nous instruments musicals tant per a l'Escola de música, com per a la resta de centres escolars de la localitat (6.000 euros).

Respecte els altres grans projectes estratègics del consistori ganxó, el Museu Thyssen, el parc central i l'Aparcament de la Corxera, l'edil d'hisenda va concretar que no «han quedat oblidats» sinó que la redacció del projecte o la seva execució està prevista pel 2018 quan es finançaran mitjançant altres vies de finançament com els romanents líquids de tresoreria per a lliure disposició, i la capacitat d'endeutament. Respecte a despesa, Muñoz va subratllar també que enguany s'ha incrementat amb més de 200.000 euros les destinades a acció social, educació i atenció a la gent gran.