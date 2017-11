L´EMD de l´Estartit tira endavant un pressupost d´uns 2 milions per al 2018

L'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit va aprovar, el 22 de novembre en la seva Junta de Veïns ordinària, el pressupost per l'any 2018 que puja a un total d'1.195.285,98 euros. Aquesta aprovació va comptar amb els vots favorables dels vocals de L'EST i els vots en contra del PDeCAT I MÉS per l'Estartit-UPM.

D'aquest pressupost, l'EMD destinarà 85.000 euros a inversions que inclouen: la instal·lació de l'aire condicionat de l'escola bressol (15.000 euros); la instal·lació de jocs infantils al passeig (14.000euros) o l'arranjament d'un local per entitats (10.000euros).

Respecte a les inversions que executarà l'ajuntament de Torroella de Montgrí directament s'hi troben: el projecte per desurbanitzar la Platera, anualitat 2018 (389.222 euros); l'espai Medes (150.000euros); la Biblioteca de l'Estartit (150.000euros) o l'asfaltatge de diferents carrers (38.000euros).

D'altra banda, i pel que fa a les despeses, l'EMD també destaca que continua el traspàs de diferents competències i serveis de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí cap a l'ens, com pot ser la gestió del servei de l'escola bressol Mar i Cel, la gestió de l'enllumenat públic i de dependències municipals, amb 195.000 euros o que es produeix un lleuger increment en les despeses de cultura i actes festius, amb un import total de 555.970, 00 euros.

Respecte als ingressos, entre d'altres, augmenten els que genera la mateixa EMD, especialment de la gestió del servei de la zona blava i de la gestió del padró de guals i altres ingressos de la gestió del patrimoni.