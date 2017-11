Palamós busca alternatives per mantenir les projeccions de cine

El tancament del cinema Arinco de Palamós a principis de mes ha provocat que l'Ajuntament hagi de buscar alternatives per poder mantenir les projeccions cinematogràfiques a la localitat.

Segons va explicar ahir l'alcalde, Lluís Puig (ERC) de moment ja han contactat amb diversos municipis del voltant per conèixer com i on porten a terme aquesta activitat, entre altres informacions.

«També ens estem posant en contacte amb gent del municipi que ens puguin aportar idees o recollint propostes ciutadanes» va ressaltar el batlle palamosí, qui va subratllar que des del consistori es vol evitar com sigui que Palamós es quedi sense cinema.

«Buscarem altres fórmules com pot ser fer cinema a la fresca quan faci bon temps» va precisar Puig qui va assenyalar que la idea de partida és «tenir una mínima programació tot l'any».

I és que l'última esperança per a l'Ajuntament va desaparèixer dilluns quan els accionistes d'aquest icònic equipament van comunicar a l'alcalde que no seguirien funcionant com a sala de cinema comercial. «Quan ens van anunciar la seva decisió de tancar perquè no els sortien els números, ens vam reunir per veure si hi havia alguna possibilitat de poder continuar fent l'activitat amb ajudes o subvencions» va subratllar Puig qui va afegir que aquesta última negativa ja és «definitiva».

Respecte a quan tornarà a tenir cinema Palamós, l'Ajuntament no s'ha marcat un termini. «Volem estudiar-ho tot bé i mirar totes les alternatives abans de prendre una decisió» va afegir l'alcalde Palamosí.

El cinema Arinco de Palamós va tancar el dia 10 de novembre després de més de 56 anys en funcionament i deixant la localitat baix empordanesa sense projeccions de pel·lícules. La sala es va inaugurar el 1961 i formava part d'un complex que també incloïa la discoteca Roseto i el bar Mònica. Aquest darrer és l'únic que queda en funcionament.

El 2014 va tancar l'altre cinema de Palamós, el Kyton, dels mateixos propietaris que l'Arinco. Actualment, aquest antic cinema ja s'està enderrocant i en el seu emplaçament s'hi construirà un supermercat, un aparcament soterrat i pisos. El tancament de l'Arinco va deixar sense feina els sis treballadors que tenia a l'hivern, i que a l'estiu passaven a ser 10 treballadors.