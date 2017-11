Territori licita quatre projectes de millora de carreteres del Baix Ter

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha tret a licitació els treballs de redacció de quatre projectes de millora de carreteres del Baix Ter, que suposaran una inversió de 18,5 milions d'euros. En concret, es tracta del condicionament de la GI-642 i la GI-643 en els trams compresos entre La Pera i Parlavà (GI-642), Parlavà- Serra de Daró (GI-643) i Serrà de Daró i Gualta (GI-643) així com del projecte de la GI-633 i la GI 634 entre Colomers i Verges (Baix Empordà). Entre les actuacions previstes, hi ha l'eixamplament de les vies, la millora del traçat i la renovació del ferm i de la senyalització. D'altra banda, el Departament també ha iniciat els tràmits per a la redacció de l'estudi informatiu i d'impacte ambiental de la variant de Torroella de Montgrí, que ha de permetre evitar que els vehicles circulin pel nucli urbà de la població.

Territori ha iniciat el tràmit de licitació per redactar els projectes de millora de quatre carreteres del Baix Empordà. Es tracta de la GI-642 i la GI-643 i s'actuarà en tres trams. En primer, el comprès entre La Pera i Parlavà (GI-642) que té una longitud de 3,5 quilòmetres i que comportarà una inversió de 3 milions. En el tram entre Parlavà i Serra de Daró (GI-643), l'actuació se centrarà en 3,4 quilòmetres entre la cruïlla de la GI-642, la C-252 i la intersecció amb la GI-644. S'estima que aquests treballs costaran al voltant de 3 milions. El tram entre Serra de Daró i Gualta (GI-643), de 4,5 quilòmetres, l'obra se centrarà entre la cruïlla de la GI-644 i la C-31 i suposarà una inversió de 4,5 milions.

Les actuacions previstes preveuen eixamplar la via fins als 10 metres amb dos carrils de circulació de 3,5 metres i dos vorals de metre i mig. També es renovarà el ferm, els elements de senyalització i les barreres de seguretat.

El quart projecte de millora serà el condicionament de la GI-633 i la GI-634 entre Colomers i Verges. El tram comprèn 7,1 quilòmetres i preveu l'eixamplament de la carretera amb dos carrils de 3,5 metres i dos vorals d'un metre. També es millorarà el seu traçat, les interseccions i els elements de seguretat a les travesseres de Colomer, Jafre i Verges. El cost d'aquesta obra serà de 8 milions.

D'altra banda, el Departament ha licitat l'estudi informatiu i d'impacte ambiental de la variant de Torroella de Montgrí a la C-31, que ha de permetre evitar el trànsit de pas pel nucli urbà i millorar la mobilitat a l'entorn.