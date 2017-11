El caganer de Puigdemont, la figura més venuda arreu d´Espanya

El caganer de Puigdemont serà convertint en la figura estrella d'aquest Nadal. No només a les llars catalanes sinó que, a hores d'ara, és el més demandat arreu d'Espanya. El gerent de l'empresa Caganer.com de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), Sergi Alós, ha explicat que l'any passat el més venut va ser el president Donald Trump i que enguany Puigdemont lidera el rànquing de manera indiscutible. I ho fa en llocs, d'entrada, sorprenents. És el cas d'una parada d'objectes nadalencs de la plaça Mayor de Madrid. Aquest establiment, amb més de 70 anys d'història, ja ha venut uns 35 exemplars d'aquest caganer i preveu fer-ne noves comandes. "Ha sigut una bogeria perquè tenia reserves abans que m'arribés i el més sorprenent és que la gent no el compra per mofar-se sinó perquè el vol tenir a la seva col·lecció", detalla el responsable de l'establiment, Fernando Jiménez.

El caganer de Puigdemont s'ha convertit en la figura més desitjada d'aquestes festes nadalenques. A Catalunya, és clar, és un dels llocs on més s'està venent però el president també lidera el rànquing a la resta d'Espanya. El gerent de l'empresa Caganer.com, Sergi Alós, explica que n'estan venent a pràcticament tota la geografia espanyola.

També a Madrid des d'on, paradoxalment, les comandes no paren d'arribar. En concret, l'èxit de vendes a la capital espanyola es focalitza en una parada que des de fa més de 70 anys s'instal·la per aquestes dates a la plaça Mayor. Alós diu que la primera petició la van rebre fa setmanes i que "mentre de Rajoy en demanaven deu exemplars, de Puigdemont ja en va demanar vint d'entrada perquè deia que ja tenia reserves".

Tant és així que en només dos dies tots els caganers de Puigdemont es van esgotar i va haver de demanar-ne 80 més. El responsable de l'establiment, Fernando Jiménez, ha explicat que ha estat una "autèntica bogeria" i ha remarcat que "la gent no ho compra per mofar-se'n sinó perquè vol tenir-lo a la seva col·lecció". A hores d'ara, ja ha venut unes 35 figures que representen Puigdemont i no descarta només comandes.

Alós diu que l'any passat el 'top ten' el va liderar el president dels Estats Units, Donald Trump, i que enguany ha estat el torn de Puigdemont, tot i que la figura la van idear l'any passat. Malgrat això, admet que segurament mai abans un "caganer d'àmbit nacional" havia tingut tanta repercussió arreu d'Espanya. A més, remarca que també s'està venent molt bé als Estats Units i a diversos països d'Europa. "Segurament, perquè molts segueixen la situació política i perquè hi ha molts catalans residents a l'estranger", insisteix Alós.

El gerent de l'empresa assegura que sempre recorda als seus clients (alguns dels quals adquireixen els productes a través del seu portal de venda online) que les figures que creen des del taller de Torroella no busquen ser objecte d'escarni sinó que són, d'alguna manera, un tribut al personatge que representen i, alhora, una arrelada tradició catalana. "Encara que sembli estrany, algunes botigues de Màlaga o de Sevilla m'han dit que ja ho saben i que no l'adquireixen per mofar-se'n", remarca.

El número u de vendes indiscutible és, segons Alós, Puigdemont però el segueixen de ben a prop algunes de les novetats d'aquest any com el major Trapero, Anna Gabriel, Gabriel Rufián o els 'Jordis'.



25 anys reinterpretant la tradició

L'empresa, que aquest any celebra el 25è aniversari, va començar a caminar l'any 1992 sota el lideratge de la mare d'en Sergi i en Marc, l'artista. Des d'aleshores i de manera ininterrompuda, han anat reinventant any rere any aquesta tradició.

Les creacions s'elaboren artesanalment al taller que tenen a Torroella de Montgrí i compten amb la col·laboració de persones amb discapacitat del Centre Tramuntana de Palafrugell, la Fundació Altem de Figueres i la presó del Puig de les Basses de Figueres, que pinten manualment els caganers.