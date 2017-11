El caganer de Puigdemont, la figura més venuda arreu d´Espanya

El caganer de Puigdemont serà convertint en la figura estrella d'aquest Nadal. No només a les llars catalanes sinó que, a hores d'ara, és el més demandat arreu d'Espanya. El gerent de l'empresa Caganer.com de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), Sergi Alós, ha explicat que l'any passat el més venut va ser el president Donald Trump i que enguany Puigdemont lidera el rànquing de manera indiscutible. I ho fa en llocs, d'entrada, sorprenents. És el cas d'una parada d'objectes nadalencs de la plaça Mayor de Madrid. Aquest establiment, amb més de 70 anys d'història, ja ha venut uns 35 exemplars d'aquest caganer i preveu fer-ne noves comandes. "Ha sigut una bogeria perquè tenia reserves abans que m'arribés i el més sorprenent és que la gent no el compra per mofar-se sinó perquè el vol tenir a la seva col·lecció", detalla el responsable de l'establiment, Fernando Jiménez.

Al 'top ten' de vendes, segueixen de ben aprop a l'expresident, Trapero, Anna Gabriel, Gabriel Rufián i els 'Jordis'.