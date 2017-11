Mazoni actuarà demà en l´obertura de la nova biblioteca de la Bisbal

El cantautor Mazoni actuarà demà en la inauguració de la nova biblioteca de la Bisbal d'Empordà ubicada a l'antic escorxador. Segons va informar ahir el consistori, durant l'acte d'obertura, que començarà a dos quarts de vuit del vespre, també es presentarà el llibre Roba estesa de David Vila. L'immoble de l'antic escorxador forma part del complex que havia d'acollir la Biblioteca Central Comarcal amb l'edifici que s'hi va construir al costat i que ha quedat inacabat arran d'una sentència d'enderroc parcial que hi pesa.

Amb el trasllat a l'antic escorxador, la biblioteca de la Bisbal doblarà l'espai de què actualment disposa. Aquests darrers dies d'actuacions s'estan utilitzant per reforçar la tanca perimetral, i s'instal·larà una bústia de recollida de llibres. També es preveu incorporar un espai amb gespa al pati de l'entrada. Informàticament, hi haurà més ordinadors disponibles per als usuaris. Un dels propòsits del consistori és apostar per fomentar i reforçar la secció infantil i juvenil de la biblioteca.

Respecte al nom de la nova instal·lació, el consistori preveu convocar la comissió bisbalenca de nomenclàtor -formada per diversos ciutadans i representants polítics- per tal que proposi diversos noms.