La primera alcaldessa de Pals renunciarà avui al càrrec que ha ocupat quatre anys

La primera alcaldessa de Pals, Sílvia Monar (ERC) renunciarà avui al seu càrrec en compliment del pacte de govern que van fer a l'inici d'aquesta legislatura amb el PDeCAT.

Monar formalitzarà aquesta decisió en el ple que es farà avui a les vuit del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament i passarà la vara al convergent Sergi Brull qui serà investit com a alcalde aquest dissabte. Monar mantindrà les àrees de Turisme, Comerç, Empresa i Ocupació mentre que Brull, a banda d'alcaldia, assumirà Governació i seguirà encapçalant les regidories de Serveis, Medi Ambient i Agricultura.

«El balanç que faig d'aquests anys és molt positiu perquè som un grup força jove i hem treballat cohesionats tot i ser de diferents partits» va valorar ahir l'encara batllessa, qui va destacar la construcció de l'escola bressol com una de les grans obres del seu mandat.

«També hem iniciat projectes per millorar el municipi com treure els vehicles del nucli antic a l'estiu» va afegir Monar, qui seguirà treballant al consistori i com a regidora, en la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).



Fi d'una etapa

Aquest ha estat l'últim mandat de Sílvia Monar, ja que no té intenció de tornar a presentar-se com a cap de llista a les pròximes eleccions municipals. Un mandat que ha encapçalat durant 4 anys i en dues legislatures diferents, ja que va assumir l'alcaldia el setembre de l'any 2013 quan es va convertir en la primera alcaldessa del municipi com a conseqüència del pacte de govern fet l'any 2011 amb CiU i rellevant a l'exalcalde Joan Silvestre.

Nascuda a Pals el 20 de març de 1975, Monar és diplomada en Turisme i ha compaginat el seu càrrec com a l'Ajuntament amb la seva feina a l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.

Es va presentar de número 3 per ERC a les eleccions de 2007, però es va quedar a les portes d'entrar de regidora. A les municipals 2011-2015 va encapçalar la llista de Junts per Pals - AM aconseguint tres regidors i compartint equip de govern amb CiU.