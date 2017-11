El restaurant Butron Berria guanya el Ganxotapes de tardor

La tapa «Niu de bacallà» del restaurant Butron Berria va ser la guanyadora de l'11a edició del Ganxotapes tardor 2017 celebrat a Sant Feliu de Guíxols del 20 d'octubre al 19 de novembre. En total hi van participar 30 establiments i es van servir més de 7.000 tapes.

La tapa guanyadora va ser escollida per un jurat, mentre que la més popular, la van poder triar els usuaris mitjançant el mateix llibret de la ruta presentat a l'Oficina de Turisme. La més votada va ser el «caneló d'ànec rostit en el seu suc i beixamel de ceps» del restaurant Can Kiku. Respecte a la més original, va ser per al «Caneló de bolets amb encenalls de parmesà, foie i tòfona» del restaurant Els Teixits.