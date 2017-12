Apareixen diverses pintades a Palamós titllant de «nazis» l´alcalde i Esquerra

Diverses parets de Palamós van aparèixer, dimecres al matí, pintades amb insults dirigits a l'alcalde la localitat, Lluís Puig i contra el seu partit: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Així ho va denunciar ell mateix, a través de les xarxes socials, on va penjar algunes fotografies dels fets, acompanyades del missatge «Contra la intolerància, diàleg. Contra l'amenaça, mà estesa. I per sobre de tot, #Democràcia». Les pintades van aparèixer en fins a vuit llocs repartits per tota la localitat com la Fàbrica Tauler, la seu d'ERC o a la zona esportiva Josep Massot i Sais a tocar de l'estadi municipal i s'hi pot llegir: «Lluís Puig i ERC=nazis», «Viva España» o «senyeres sí, estelades no».

Segons va explicar ahir Puig a Diari de Girona, aquest tipus de vandalisme ja fa temps que s'està produint al municipi. «En els cartells que tenim a l'entrada de Palamós on s'informa que som un Municipi Adherit a la Independència, ja hi han aparegut pintades diverses vegades» va explicar el batlle, qui va detallar que tot i això, és la primera vegada que són de caire tan personal.

Tot i que les que es trobaven en edificacions municipals ja han estat esborrades, encara se'n poden llegir algunes de fetes en comerços particulars. Sobre l'autor/s dels insults, de moment, no se'n sap res. «S'ha emparat en la nit per fer-ho, i ningú ha vist res» va precisar Puig qui va avançar que els Mossos d'Esquadra - tot i que l'Ajuntament no ho ha denunciat- ja estan investigant els fets per intentar esbrinar qui hi ha darrere de tot plegat. Sobre l'apel·latiu «nazi» Puig va assegurar que s'ho pren com un insult al seu càrrec i no a la seva persona.

«Al poble, la sensació és de tranquil·litat absoluta» va assegurar l'alcalde, qui va agrair les mostres de suport rebudes pels veïns de la localitat al carrer o a través de les xarxes socials.