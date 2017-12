El caganer de Puigdemont, la figura més venuda arreu d´Espanya

El caganer del president Carles Puigdemont s'ha convertit en la figura més desitjada d'aquestes festes de Nadal. A Catalunya és un dels llocs on més s'està venent però el president també lidera el rànquing a la resta d'Espanya. El gerent de l'empresa Caganer.com de Torroella de Montgrí, Sergi Alós, explica que n'estan venent a pràcticament tota la geografia espanyola. També a Madrid des d'on, paradoxalment, les comandes no paren d'arribar. En concret, l'èxit de vendes a la capital espanyola es focalitza en una parada que des de fa més de 70 anys s'instal·la per aquestes dates a la plaça Mayor. Alós diu que la primera petició la van rebre fa setmanes i que «mentre de Rajoy en demanaven deu exemplars, de Puigdemont ja en va demanar vint d'entrada perquè deia que ja tenia reserves».

Tant és així que en només dos dies tots els caganers del president es van esgotar i va haver de demanar-ne 80 més. El responsable de l'establiment, Fernando Jiménez, va explicar ahir que ha estat una «autèntica bogeria» i va remarcar que «la gent no el compra per mofar-se'n sinó perquè vol tenir-lo a la seva col·lecció». A hores d'ara, ja ha venut unes 35 figures que representen Puigdemont i no descarta més comandes.

Alós diu que l'any passat el top ten el va liderar el president dels Estats Units, Donald Trump, i que enguany ha estat el torn de Puigdemont, tot i que la figura la van idear l'any passat. El segueixen de ben a prop algunes de les novetats d'aquest any com el major Trapero, Anna Gabriel, Gabriel Rufián o els «Jordis».