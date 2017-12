Calonge demanarà a la Generalitat la cessió de la carretera C-253

El Ple de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va aprovar ahir sol·licitar a la Generalitat de Catalunya el traspàs de la carretera C-253, una via que transcorre pel nucli urbà de Sant Antoni i que enllaça fins al municipi veí de Platja d'Aro. Aquesta petició es va aprovar amb 12 vots favorables (7 de PDeCat, 2 de PSC, 2 d'Avancem i 1 del regidor no adscrit Joan Pons) i els vots contraris d'ERC.

La proposta demanava la cessió de la via C-253 en la part inserida en la malla urbana de Sant Antoni així com el tram conegut com Avinguda d'Andorra, que enllaça el nucli de Sant Antoni amb Platja d'Aro. Amb aquesta petició l'objectiu de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni és aconseguir la cessió d'aquesta carretera i gestionar-la directament. Així, el tram més urbà d'aquesta via l'Ajuntament transcorre gairebé en la seva totalitat pel nucli de Sant Antoni, i la seva cessió permetria a l'Ajuntament fer-ne una gestió més àgil i adaptada a les necessitats d'una via urbana.

Pel que fa a l'altre tram, correspon a l'avinguda d'Andorra, també coneguda com l'antiga carretera que enllaça amb el municipi veí de Platja d'Aro. Aquest segon tram transcorre per una zona no tant urbanitzada, si bé s'hi ubiquen 3 dels càmpings amb més capacitat del municipi. Aquesta carretera actualment també exerceix de barrera entre la banda de muntanya i els accessos a la platja. L'Ajuntament en aquest tram hi vol desenvolupar diverses mesures que facilitin la circulació de vianants i usuaris de bicicleta, entre altres millores.