Verges no instal·larà els llums de Nadal com a protesta pels empresonats

Els carrers de Verges no estaran il·luminats aquest Nadal pels tradicionals llums decoratius. Així ho ha decidit l'Ajuntament com a forma de protesta per l'empresonament dels exconsellers i els «Jordis» i «tota la violència judicial i política que està portant a terme l'Estat espanyol». Amb aquest acte «es vol denunciar aquesta agressió intolerable a les nostres institucions» va explicar ahir el consistori. Segons va precisar l'alcalde Ignasi Sabater (CUP) aquesta mesura seguirà endavant si avui els exconsellers empresonats i els «Jordis» queden en llibertat. «També és per tota aquella gent que ha hagut de marxar i les persones que són perseguides per les seves idees» va ressaltar Sabater, qui va destacar que en el poble «de moment» no s'ha queixat ningú per aquesta decisió. «Si estalviem alguna cosa no instal·lant els llums ho posarem a la caixa de solidaritat» va afegir.