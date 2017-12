Segon incendi en tres dies al càmping Castell Montgrí de l´Estartit

Un incendi està cremant al càmping Castell Montgrí de l'Estartit des de les set de la tarda. Set dotacions dels Bombers de la Generalitat estan treballant per apagar les flames. Han cremat un total de 10 bungalous sense resultar ningú ferit. Els agents han explicat que el foc ja està confinat i que no hi ha perill que es pugui propagar.

El passat dijous va tenir lloc a la mateixa localització un incendi similar al voltant de les onze de la nit que va cremar tres bungalous i en va afectar dos més de manera parcial. Actualment s'estan estudiant les causes que haurien provocat els dos incendis i si podrien estar relacionats.