Sergi Brull (PDeCAT) agafa el relleu de Sílvia Monar com a nou alcalde de Pals

Sergi Brull i Costa (PDeCAT) es va convertir ahir en el nou alcalde de Pals en el ple d'investidura celebrat a les dotze del migdia a l'Ajuntament. D'aquesta manera, Brull va prendre el relleu a l'alcaldia del municipi per al que resta de mandat (fins al 2019) després de la renúncia de Sílvia Monar al càrrec en compliment del pacte de govern signat entre les formacions de Junts per Pals - AM i PDeCAT arran de les darreres eleccions.

Monar, que va ser la primera alcaldessa de Pals, on ha governat durant quatre anys en dos mandats diferents, va renunciar al seu càrrec com a alcaldessa de Pals en el ple ordinari del mes de novembre. Tot i això, mantindrà les àrees que ja portava de Turisme, Comerç, Empresa i Ocupació; mentre que Sergi Brull, a banda de l'alcaldia, assumeix Governació i seguirà encapçalant les regidories de Serveis, Medi Ambient i Agricultura.

En el seu discurs d'investidura, Brull va destacar la «sensibilitat, rigor, proximitat, personalitat i transparència» demostrades «en tot moment» per Monar al capdavant de l'Ajuntament de Pals, a qui també va estendre la mà «a seguir treballant plegats com fins ara per fer del nostre un poble pròsper i adaptat a les necessitats de tots els palsencs i palsenques». En aquest sentit, el nou alcalde va marcar com a objectius prioritaris fins al final de l'actual mandat «augmentar l'eficiència i l'eficàcia de l'administració».