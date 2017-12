El misteri dels bungalous cremats

anys, hipòtesis i molts interrogants per resoldre. Aquestes han estat les principals conseqüències dels dos incendis que dijous i dissabte van cremar 19 bungalous al càmping Castell Montgrí de l'Estartit. Dos incendis que no només es van produir en dos dies diferents sinó que també es van originar en espais completament separats dins el complex.

El primer es va declarar dijous al voltant de les 11 de la nit a la part central del càmping. Les flames van devorar tres bungalous i en van afectar dos més de manera parcial. En el moment dels fets no hi havia ningú i no es van haver de lamentar ferits, i només dues hores més tard, les sis dotacions dels Bombers de la Generalitat que hi van treballar, el van donar per apagat. Fins aquí, res estrany, tot i l'espectacularitat del succés.

Només dos dies després, però, el foc va tornar a afectar el mateix càmping. Es va declarar dissabte a les set de la tarda en una zona pròxima a un dels tancats i va cremar 14 bungalous. De nou, no es van haver de lamentar ferits, ni es van haver d'evacuar les instal·lacions. Dos focs, en dos dies al mateix càmping i afectant bungalous. Aquí sí, hi ha quelcom estrany.

O almenys això és el que creuen els mateixos propietaris de la instal·lació els quals ahir al matí es van reunir per analitzar els fets i intentar trobar una explicació a tot aquest misteri. «Tot plegat és estranyíssim perquè en 40 anys mai havia passat una cosa com aquesta», va comentar ahir Jordi Sargatal, el director general del grup Mascort, propietari del càmping Castell Montgrí. En aquest sentit, Sargatal va explicar que el primer incendi va començar dins una de les mobile homes (mini cases mòbils) més completa de les quals disposa el complex, ja que incorpora rentadora o rentaplats i el seu preu és d'uns 30.000 euros. «Es va produir al bell mig del càmping i no crèiem que cap piròman pogués arribar tan lluny perquè ho tenim tot tancat i vallat», va concretar. Per prevenció, el complex va decidir desconnectar el corrent dels bungalous. Tot i això, el foc va tornar i aquesta vegada va actuar amb més virulència. «Feia molta tramuntana i això va fer que es propagues més depressa», va lamentar Sargatal qui va ressaltar que algunes d'aquestes instal·lacions han quedat «destrossades». En aquesta ocasió, l'incendi es va originar en un dels laterals, a tocar la valla de seguretat. «Els veïns ens van alertar de seguida i ells mateixos van intentar apagar les flames» va agrair Sargatal qui també va elogiar la rapidesa dels Bombers i dels cossos de seguretat.

De moment, i mentre els Mossos duen a terme la investigació dels fets, els propietaris del càmping de l'Estartit han decidit tallar la llum i augmentar les mesures de seguretat. «Estem molt intrigats per saber què ha pogut passar i arribar al fons de tot plegat» va afegir el director general qui va assegurar que no tenen coneixement que cap persona vinculada al complex pugui tenir motius per perjudicar-lo.