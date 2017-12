Absolen el mosso ganxó acusat d´accedir a dades policials per denunciar uns veïns

L'Audiència de Girona ha absolt el mosso de Sant Feliu de Guíxols acusat d'accedir a bases de dades policials per denunciar uns veïns. Els fets es remunten a l'any 2009, quan l'acusat estava destinat a la unitat d'investigació de la comissaria ganxona. Segons considera provat la sentència, l'agent va accedir més d'una quarantena de vegades a bases de dades policials per obtenir informació sobre els antecedents dels seus veïns i els va fer servir per interposar dues denúncies.

En concret, entre els mesos d'abril i maig, l'acusat va accedir al Sistema d'Informació Policial de Persones (SIP-FP), que era el que aleshores utilitzaven els Mossos d'Esquadra, i hi va fer 39 recerques amb el nom dels seus veïns. Ho va fer «sense actuar en el marc d'una investigació policial» i fent servir tant el seu usuari com la clau d'accés. A més, el dia 5 de maig, el processat també va accedir a la base de dades Argos Perpol, que era la que tenien la policia espanyola i la Guàrdia Civil, i a la qual només podien entrar-hi determinats comandaments dels Mossos d'Esquadra. Per buscar informació dels seus veïns, va fer servir la contrasenya d'una caporal.

Després d'això, segons recull la sentència, l'agent va interposar «dues denúncies particulars» contra la parella. A la primera, sostenia que la dona era víctima de violència domèstica. I a la segona, que els seus veïns l'havien insultat i amenaçat. A l'hora d'entrar els escrits al jutjat, els va acompanyar de la informació personal i els antecedents que havia extret de les bases de dades policials. El fiscal sostenia que aquesta conducta constituïa un delicte contra la intimitat. Per això, sol·licitava que s'imposés una pena de 3 anys de presó, una multa de 6.600 euros i que se l'inhabilités durant 8 anys.

La sentència de l'Audiència de Girona, però, no comparteix les tesis del fiscal. Tot i admetre que el mosso va entrar a les bases de dades, i hi va buscar informació per vestir les denúncies, el tribunal no creu que l'actuació de l'agent constitueixi delicte perquè es va «limitar» a fer constar els antecedents dels seus veïns a les denúncies abans d'enviar-les al jutjat. «La seva actuació es va restringir a incorporar les dades a la denúncia», diu la sentència. Ara bé, l'Audiència sí que recull que la seva actuació no va ser procedent, tot i que diu que el càstig, en aquest cas, no ha de ser penal sinó administratiu.

De fet, l'acusat ja no exerceix des del 2010. Arran d'aquest cas, Afers Interns dels Mossos d'Esquadra li va obrir un expedient disciplinari i el va acabar suspenent de sou i feina per dues faltes administratives greus. Una per revelació de secrets i l'altra, per infringir el reglament de la policia (ja que va saltar-se la prohibició de consultar dades policials per interès personal).