La Bisbal celebra la segona jornada participativa del Pla d´Acció Social

Una cinquantena de persones van participar a la segona jornada participativa per desenvolupar el Pla d'Acció Social (PLAS) de la Bisbal. La jornada es va celebrar dissabte al Teatre Mundial i va incloure la conferència «L'acció social: el paper de les entitats i la ciutadania en la transformació social», que va anar a càrrec de Paula Veciana, Xavier Besalú i Mohamed El Amrani. Les diverses ponències van fer palès com, a través de la inspiració i el diàleg, es pot passar de la detecció de necessitats a la formulació de propostes. «Les diferències enriqueixen, no les deixem convertir en desigualtats», va declarar el pedagog Besalú.

Els ponents van constatar que aquest fet no radica en els grans projectes, sinó en petits canvis quotidians. «Cal veure les coses en positiu: somriure i transformar les petites coses, preguntar i encetar el diàleg per aprendre i compartir», va afegir El Amrani, creador de l'Associació Xarxa de Convivència de Roses. D'altra banda, l'economista Paula Veciana va destacar que «la innovació es tradueix en petites iniciatives que ajuden a reduir desigualtats». Seguidament, va arrencar l'espai de treball i recull de propostes per incloure PLAS. Membres d'entitats i de la ciutadania es van situar en diferents taules on van desenvolupar propostes de treball concretes per donar resposta als eixos de treball que inclourà el Pla.