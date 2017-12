El fiscal envia al jutjat el cas del xalet del Golfet perquè hi veu «indicis de criminalitat»

El fiscal de Medi Ambient i Urbanisme ha enviat al jutjat el cas del polèmic xalet a la cala del Golfet de Palafrugell perquè hi veu "indicis de criminalitat". Ha entrat una denúncia on demana que s'investigui si s'han comès delictes contra l'ordenament del territori i prevaricació urbanística. L'escrit del fiscal incorpora també la denúncia que li va fer arribar la plataforma Salvem el Golfet, que des d'un principi s'ha oposat a què es pogués edificar al paratge. A la denúncia, el fiscal demana al jutjat que sigui els Mossos d'Esquadra els qui s'encarreguin de la investigació (perquè, de fet, la policia catalana ja en té una d'oberta per aquest cas). A partir del moment en què els Mossos entreguin l'atestat, si es conclou que hi ha hagut il·legalitats, es podria obrir una causa penal contra el promotor del xalet o bé contra càrrecs de l'Ajuntament.

El xalet de luxe es troba al capdamunt del penya-segat que dona a la cala i fa uns 700 metres quadrats. Va acabar-se de construir al maig, després de dos anys d'obres. Des d'un principi, però, el projecte s'ha vist envoltat per la polèmica i, de fet, ja arrossega dos contenciosos.

El primer el va presentar la plataforma ciutadana Salvem el Golfet, que sempre s'ha oposat obertament a què es pogués edificar en aquest indret. L'entitat assegura, a més, que el projecte acumula fins a una vintena d'irregularitats.

El segon contenciós el va interposar Urbanisme. La Generalitat va demanar a l'Ajuntament de Palafrugell que revisés les llicències d'obres i resolgués els excessos d'edificació (ja que al seu entendre, el xalet té un pis més dels permesos). Però com que l'aleshores alcalde Juli Fernández (PSC) no ho va fer, va acabar portant el consistori als tribunals.

Ara, però, a més de la via civil, el cas també podria acabar a la penal. El fiscal especialitzat en Medi Ambient i Urbanisme, Enrique Barata, ha presentat una denúncia als jutjats perquè veu "indicis de criminalitat" rere l'obra del xalet al Golfet.



Investigació d'ofici

L'octubre de l'any passat, el fiscal ja va obrir una investigació d'ofici i va demanar als Mossos d'Esquadra que recollissin tota la informació sobre el projecte. La policia, però, encara no ha enllestit l'atestat (perquè l'afer és farragós). Atenent a la instrucció de la Fiscalia General de l'Estat, que limita a un any el temps durant el qual es pot retenir la causa, Barata ha hagut de prendre una decisió.

El fiscal especialitzat en Medi Ambient i Urbanisme tenia dues opcions: o bé arxivar la causa o bé enviar-la al jutjat perquè continuï investigant. Davant la sospita que l'obra del xalet al Golfet pot constituir delicte, Enrique Barata ha optat per la segona via.

Per això, ha entrat una denúncia als Jutjats de La Bisbal d'Empordà. Demana que s'investigui si amb l'obra del xalet s'han comès delictes contra l'ordenament del territori (per construcció il·legal) i prevaricació urbanística. L'escrit, a més, incorpora la denúncia que Salvem el Golfet va fer arribar a fiscalia un cop la causa ja s'havia obert d'ofici.

Ara, el jutjat haurà de decidir si oficia els Mossos d'Esquadra –com demana el fiscal- perquè siguin ells els qui s'encarreguin de la investigació. Un cop la policia conclogui l'atestat, si es conclou que hi ha hagut il·legalitats, el fiscal podria imputar el promotor del xalet de luxe (Casa Calella SL) o bé càrrecs de l'Ajuntament de Palafrugell (en cas d'irregularitats amb les llicències).

La polèmica al voltant del xalet va esclatar quan Juli Fernández era alcalde. Fernández sempre ha sostingut que el projecte a la cala del Golfet s'ajusta a la normativa i compleix la llei.