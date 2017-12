Els hotels tanquen la temporada turística amb una ocupació del 65%

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha qualificat d'«excel-lent» la temporada turística d'enguany al municipi d'acord amb les dades d'ocupació, consultes i activitats de la memòria que l'àrea de Turisme ha presentat recentment al sector. L'ocupació consolida el creixement sostingut de les darreres temporades, una tendència que es mantenia, fins i tot en els moments més compromesos de la crisi econòmica. El mes d'agost es van registrar ocupacions molt elevades: als apartaments, del 93%; als càmpings, del 80%; i als hotels, d'un 92%. Pel que fa al conjunt de la temporada, en el període comprès entre Setmana Santa i finals de setembre, la mitjana d'ocupació, per sectors, va ser: hotels, 65% (5 punts superior al 2016); càmpings, 43% (3 punts inferior al 2016); i apartaments, 52% (2 punts superior al 2016), ha informat l'Ajuntament.

Una dada que permet constatar la important afluència de visitants d'enguany han estat les 35.575 consultes ateses a l'oficina de turisme de l'Estartit, un 9% més que l'anterior temporada. Els turistes francesos continuen essent la nacionalitat que més consultes realitza (37%), seguits dels catalans (27,5%). Per comunitats autònomes espanyoles, encapçala la llista el País Basc (32%), Madrid (19%), Aragó (11%) i Navarra (10%). La informació més sol·licitada és sobre la destinació (el municipi, excursions a peu i en barca, llocs a visitar a l'entorn), que representen el 70% del total de consultes i es manté similar al llarg dels anys.

La memòria de balanç de la temporada del 2017 recull una exhaustiva anàlisi tant de l'ocupació com de les activitats, nombre de participants i d'usuaris.

En aquest sentit, es pot destacar que 10.717 persones van assistir a les activitats d'animació; mentre que els concerts del Festival de Torroella i el Jazz Estartit Festival van registrar més de 15.000 espectadors, als quals cal afegir els del Festival Fringe, on es van programar 25 concerts gratuïts. El cicle de visites guiades al parc natural també ha tingut molt bona acollida, amb 814 inscrits, sempre segons dades donades per l'Ajuntament.

La regidora de Destinació Turística, Sandra Pibernat, s'ha mostrat molt satisfeta pels resultats de la temporada, ja que entén que les dades demostren que la marca Torroella-l'Estartit-Illes Medes es continua consolidant com una destinació atractiva i un referent en el conjunt de la Costa Brava.

La regidora també ha volgut posar en relleu l'important esforç que s'ha fet enguany, des de l'àrea de Turisme, per millorar no només els serveis, sinó la promoció exterior de la destinació. En aquest sentit, ha destacat que s'ha incrementat notablement la presència de la destinació a fires. En total, s'ha participat a 21 fires (12 amb material als estands d'altres organismes, 5 amb prospecció i 4 amb estand propi).

També s'ha fet un important esforç a nivell de difusió, amb la publicació de dos dossiers professionals, un dedicat als turisme sostenible i l'altre al cultural, i la renovació dels fulletons genèric, d'allotjament, gastronomia, Turisme Actiu, 50+ i Familiar. Així mateix, s'ha donat continuïtat a la campanya «Submergeix-te, a Torroella i a l'Estartit», en el marc de la qual s'ha produït un nou vídeo promocional i s'han col·locat vinils durant els mesos de juliol i agost als busos que cobreixen la línia Costa Brava Sud fins a l'aeroport de Barcelona.



Platges de qualitat

Pel que fa a la gestió de platges, enguany l'Ajuntament destaca la renovació del pont del Ter Vell i l'accés a l'aparcament de la platja Gran, a l'Estartit, així com la reordenació dels aparcaments i la creació del nou carril bici al passeig Marítim. També s'han continuat millorant els accessos a les platges, les dutxes, els rentapeus, la senyalització i la neteja. El Mini Beach Club ha estrenat tancat i carpa.



499 actuacions sanitàries

Pel que fa al servei de salvament, que presta l'empresa Rescatadores, aquesta temporada s'han realitzat un total de 499 actuacions sanitàries. Les principals accions són per picada de medusa i per ferida. S'han realitzat 30 trasllats en ambulància a l'hospital, sense que s'hagi hagut de lamentar cap mort. El servei de cadira amfíbia s'ha utilitzat en 143 ocasions. Pel que fa al bany, durant 97 dies ha onejat la bandera verda, 26 dies la groga i 3 dies la vermella.

La regidora de Gestió Costanera i Platges, Sílvia Comas, recorda que el municipi disposa d'una extensa franja costanera d'uns 15 quilòmetres, dels quals cinc són platges de sorra fina i poca profunditat, habilitades per al bany, la qual cosa configura un dels principals atractius de la destinació.

Per aquest motiu, informa l'Ajuntament, es destinen molts recursos per mantenir-les en els més elevats estàndards de qualitat possible. La feina que s'està fent en aquest àmbit s'ha vist reconeguda, novament, amb la certificació Q de Qualitat Turística, un distintiu al qual cal afegir el que recentment ha aconseguit el municipi en ser considerat com una de les 100 destinacions més sostenibles del 2017 a nivell mundial, segons el rànquing que elabora l'associació internacional Green Destinations.