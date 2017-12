Endesa renova un centre de transformació de Calonge per 26.000 euros

La companyia Endesa ha finalitzat recentment els treballs de renovació tecnològica d'un centre de transformació ubicat a Calonge amb l'objectiu de millorar el servei a aquest municipi baix-empordanès així com al de Castell-Platja d'Aro. L'actuació, que ha suposat una inversió de gairebé 26.000 euros per part de la companyia, prepara la instal·lació per poder ser operada de manera remota fet que ha de permetre reduir considerablement el temps d'intervenció en cas d'una incidència.

La instal·lació està ubicada a l'avinguda de la Unió, a Calonge, i consta de dos transformadors, fet que va comportar que durant l'operació s'instal·lessin dos grups electrògens per mantenir el subministrament elèctric dels clients. Les tasques van consistir, concretament, a la substitució de les actuals cabines per unes d'última tecnologia que incorporen el sistema de telecomandament.

El sistema consta d'una sèrie d'equips d'actuació remota i un sistema de comunicacions, instal·lats al propi centre de transformació, que permeten accionar a distància els dispositius de maniobra des del Centre de Control que la companyia té a Barcelona. Aquest fet evita que s'hagin de desplaçar equips sobre el terreny en cas d'incidències, ja siguin pròpies o derivades de l'acció d'agents externs, ha explicat Endesa. D'aquesta manera s'estalvia temps en la localització d'avaries i s'agilitza, en molt, la resolució i el temps d'interrupció del subministrament elèctric.

Aquests treballs formen part dels plans d'inversió de la companyia a la comarca del Baix Empordà i, a part de la millora qualitativa en les instal·lacions, són un pas més per dotar la infraestructura elèctrica dels darrers avenços tecnològics i garantir un millor servei als clients.