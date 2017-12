Els germans Roca ja tenen les figures dels seus caganers

Els tres germans del conegut restaurant gironí El Celler de Can Roca, distingit amb tres estrelles Michelin i considerat un dels millors del món, ja tenen els seus propis caganers elaborats artesanalment per Caganer.com, de la família Alós-Pla. Les figures d'en Joan, en Josep i en Jordi Roca s'afegeixen a la quarantena de propostes noves d'aquest any. Pel que fa al sector de la gastronomia, també s'hi pot trobar el caganer de Ferran Adrià i altres figures que homenatgen professions com la de flequer, cuiner o carnisser.

Per als germans Roca, «és un plaer formar part de tot el repertori dels caganers amb l'atreviment, el sentit de l'humor i la creativitat que els caracteritza. Estem encantats de ser escollits per ser la mirada més atrevida del pessebre». Per la seva banda, els germans Sergi i Marc Alós expliquen que es van decidir a fer un homenatge als Roca «per la seva trajectòria professional i la similitud amb la nostra empresa, encara que amb menys escala, però en ser la segona generació i també en donar la casualitat que també són germans, ens poden servir de mirall, de referència de futur». «A més, ens encanta fer personatges de proximitat, de km 0 i made in Girona», afegeixen els responsables de Caganer.com.

L'empresa Caganer.com fa 25 anys que elabora artesanalment figures de caganers populars.