La promotora ja té llicència per edificar l´antic Kyton de Palamós

La junta de govern local de Palamós del 30 de novembre passat va concedir al promotor de la finca de l'antic cinema Kyton la llicència urbanística per edificar-hi, on actualment només queda l'esquelet de l'estructura de l'edifici després del desmuntatge que s'hi ha fet les darreres setmanes. La llicència d'obres que ha atorgat el govern palamosí autoritza la construcció d'un edifici de vuit habitatges, d'un local comercial a la planta baixa –que serà un supermercat– i un garatge soterrani.

D'acord amb la llicència d'obres, els vuit pisos es repartiran a parts iguals entre la planta primera i la segona i el més gran dels quals tindrà una superfície útil de 136,92 metres quadrats, mentre que els més petits seran dos que disposaran de 64,26 metres quadrats útils. La promotora de les obres, Monbuilding 3MNG SL té un termini d'un any per iniciar-les i un altre de tres anys per acabar-les.

Amb l'execució d'aquest projecte, es posarà punt i final a la transformació d'aquesta finca, que fins aquest estiu ha conservat l'edifici del cinema, després que tanqués les seves portes fa tres anys, l'any 2014. La seva obertura es va produir l'any 1981 i era dels mateixos propietaris que el cinema Arinco, ubicat també a l'avinguda Onze de Setembre i que va tancar les seves portes a principis del mes de novembre passat, després de 56 anys de funcionament –la sala es va inaugurar el 1961 i formava part d'un complex que també incloïa la discoteca Roseto i el bar Mònica, únic que es manté en marxa.

Amb el tancament de l'Arinco i la conversió del Kyton s'han acabat les projeccions cinematogràfiques al municipi, una situació que l'Ajuntament vol reconduir, segons va manifestar l'alcalde de Palamós Lluís Puig a finals de novembre, que apostava per «tenir una mínima programació tot l'any». En aquest sentit, per evitar el tancament de l'Arinco, l'Ajuntament va oferir als responsables la possibilitat d'alguna subvenció per mantenir l'activitat, cosa que no va prosperar. Arran del seu tancament, la responsable del cinema Arinco, Lluïsa Xarnach, va manifestar que la fi de l'activitat havia arribat per «cansament».