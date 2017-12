Calonge destinarà 537.000 euros per a la segona fase de reforma del castell

La segona fase del projecte de reforma del castell de Calonge ja està en marxa. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va adjudicar tant les obres d'aquesta segona fase, que permetran acabar els diversos espais pendents d'aquest monument, com els treballs de tecnificació de les sales que es van reformar en una primera fase i que han d'acollir conferències, exposicions i presentacions. En total, les dues intervencions suposaran una inversió de més de mig milió d'euros. L'objectiu, han explicat fonts de l'Ajuntament calongí, és deixar enllestides gairebé totes les sales del castell de Calonge, un edifici de més de 1.500 metres quadrats construïts, per tal que es pugui utilitzar de forma còmoda per a diverses activitats. Amb aquesta actuació, que ha d'estar enllestida abans de l'estiu, només quedarà pendent l'adequació de les golfes i de l'antic edifici de cultura annex al castell, que es faran en una tercera fase.

La segona fase de la restauració del castell de Calonge ha estat redactada per l'arquitecte Josep Maria Esquius i té un pressupost d'execució de 320.917,83 euros. El projecte de tecnificació del castell té un pressupost d'execució de 216.354,07 euros.

Així, el dos projectes sumen un preu de 537.271,90 euros, finançats en la major part per l'Ajuntament, que té la cessió d'ús del castell, amb la col·laboració de la Diputació de Girona, que aportarà 150.000 euros de la tecnificació del castell i la Generalitat de Catalunya, propietària de l'edifici, que abonarà 91.637 euros.

Les obres de la segona fase de reforma del castell intervindran a la sala Major, a diversos accessos i sales de la planta situada sota la coberta, a la nova sala de l'antic pati d'armes i també a a la terrassa que cobreix aquest espai, a l'edifici annex que havia acollit l'arxiu municipal, a la Torre Quadrada –la part més antiga del castell– i a les cavallerisses.

Començant per la planta baixa, les principals actuacions consistiran a adequar la nova sala de l'antic pati d'armes i la part situada al fons de les antigues cavallerisses. En el primer cas, les obres permetran crear un accés més ampli i còmode a través de dues portes de vidre, i també s'acabarà el sostre d'aquesta sala, actualment amb vigues vistes.



Dispositiu BYOD

En aquesta sala també s'hi actuarà amb el projecte de tecnificació: s'hi instal·larà un sistema audiovisual que permetrà utilitzar la sala amb dues configuracions diferents en funció de l'acte que s'hi organitzi. També s'hi col·locaran dos projectors d'alta resolució rotatoris per adequar-se a les necessitats de cada acte, així com un dispositiu BYOD ( Bring Your Own Device), el qual permetrà que els ponents presentin els continguts directament des dels seus dispositius personals de forma remota, amb tecnologia sense fil.

Al primer pis, les obres han de millorar la sala Major, ja reformada en la primera fase, amb la instal·lació d'un revestiment de fusta a la paret del fons de la sala, així com la instal·lació de dues baranes per millorar la seguretat dels accessos. Aquest espai, situat a la planta noble de l'edifici, també es tecnificarà perquè es pugui utilitzar com a sala de presentacions i conferències. Una altra de les actuacions remarcables en aquesta primera planta serà l'adequació de la coberta de la sala nova. Aquest espai de forma gairebé quadrada actualment està en desús i el paviment és de grava. L'objectiu de la reforma d'aquest espai serà millorar-ne l'accés, instal·lant una passera que hi doni accés des de les escales centrals i posar-hi un paviment transitable, de manera que aquest terrat sigui practicable i funcioni com una gran terrassa per a actes a l'aire lliure.

Seguint amunt, les obres arribaran a l'última planta de l'edifici, la qual està situada sota la coberta de l'edifici i on no va arribar la primera fase d'obres. Serà aquí on s'adequarà una nova sala per a presentacions amb capacitat per a 60 persones.



Intervenció a la Torre Quadrada

El projecte intervindrà igualment en la Torre Quadrada, la part més antiga del castell, on es modificarà l'escala de cargol central: en el pis inferior, el tram d'escala es retirarà i, en el pis superior, es retallarà per poder disposar de més espai. I també en l'edifici annex al castell, conegut com l'edifici de cultura, on s'obrirà un accés que l'uneixi a l'edifici del castell i a la vegada s'adequarà l'escala.

Finalment, i en el marc del projecte de tecnificació, s'instal·larà un sistema de videovigilància que estarà format per una xarxa de 22 càmeres repartides per les diferents sales i zones de pas del castell, el terrat de la sala nova i la plaça d'armes, així com també es millorarà la xarxa Wi-fi amb la creació de dos nous punts d'accés.