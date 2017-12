La Cuina de l´Empordanet recull 17.000 ? per a la Caixa de Solidaritat

El col·lectiu de la Cuina de l'Empordanet, amb el suport d'Òmnium Baix Empordà i de l'ANC Palamós, va organitzar aquest dimarts a Palamós la «Boti-Farra per la llibertat», una botifarrada popular amb l'objectiu de recaptar fons per a la Caixa de Solidaritat, que permet fer front a les represàlies econòmiques que han rebut les persones de la societat civil i de la política com a conseqüència de la seva participació en el procés independentista de Catalunya. Amb l'activitat, el col·lectiu va aconseguir recaptar fins a 17.000 euros.

Els cuiners de la Cuina de l'Empordanet, juntament amb altres cuiners de la comarca i una quarantena de voluntaris, van servir 1.700 botifarres elaborades de forma totalment artesanal i cuites a les brases que es van preparar des de bon matí. El gremi de carnissers i flequers de la província de Girona i la Fleca de l'Empordà es van sumar a l'acte elaborant el material a preu de cost i regalant part de les matèries primeres per tal que la recaptació per a la Caixa de Solidaritat fos la major possible.

L'acte va estar amenitzat per diversos grups musicals, que de forma totalment altruista van col·laborar ajudant a fer que més gent s'animés a participar i col·laborar en aquest recapte de fons. Els grups que hi van actuar van ser: Festucs, Guillem Ramisa, Jordi Serradell, Pau Blanc, Mazoni, Els Cremats, l'Orquestra Diversiones, The Puretas, Campikipugui, The Covers Band i Joker's. L'actor palamosí Àlex Brull va ser l'encarregat de presentar i animar l'acte i el també actor i humorista Fel Faixedas es va encarregar de la lectura del manifest, en el qual demanava la llibertat de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras i Joaquim Forn, encara empresonats i acusats de delictes de sedició, rebel·lió i malversació. La Cuina de l'Empordanet va mostrar així la seva activa participació en la vida social i cultural.