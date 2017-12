L'Ajuntament de la Bisbal convoca la segona assemblea oberta jove. Serà aquest divendres a les set de la tarda a les Escoles Velles. «L'objectiu és seguir avançant, repassant propostes anteriors i treballant-ne de noves», ha declarat la regidora de Joventut, Maria Roure. I és que les propostes seran vinculants i hi pot participar tot el jovent de 12 a 29 anys. Per tal que l'assemblea funcioni i tothom s'hi senti representat, el debat es farà sota els principis del respecte i la igualtat.

El jovent bisbalenc continua decidint: el Pla de Joventut de la Bisbal no és un document tancat, sinó que s'ha d'anar modificant i adaptant. És per això que s'organitzaran dues assemblees generals anuals amb el jovent bisbalenc per tal d'escoltar les seves demandes i fer una planificació conjunta d'activitats.