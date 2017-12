Les obres al carrer del Pedró de Palamós afectaran la circulació dels vehicles

Operaris de la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Palamós i l'empresa subcontractada començaran avui les obres de millora del subsol d'un tram del carrer del Pedró, van informar ahir fonts municipals. Els treballs previstos consistiran a arreglar un tram d'aquest carrer, comprès entre el carrer de Mauri Vilar i el carrer de la Creu.

L'actuació, van afegir les fonts de l'Ajuntament, comportarà aixecar els panots existents i la capa de formigó, per compactar la subbase, fent uns 15 centímetres de nova capa de formigó per millorar la part que ha quedat malmesa. El tram que es vol arreglar serà d'uns tres metres d'amplada, en paral-lel al parc infantil.

Les obres que comencen avui s'allargaran fins al divendres 22 de desembre i el seu cost és d'uns 14.000 euros, va precisar l'Ajuntament palamosí.

Amb motiu de la realització de les obres, el tram del carrer del Pedró (entre els carrers de Mauri Vilar i de la Creu) quedarà tancat a la circulació dels vehicles a partir d'avui i durant les quasi dues setmanes que està previst que s'allarguin els treballs.



Senyalització viària

Pel que fa al carrer de la Creu, s'hi podrà circular venint des del carrer Roger de Flor, però no des del carrer del Pedró, on s'hi fan les obres. D'altra banda, el carrer Mauri Vilar quedarà tancat a la circulació i hi haurà una senyalització excepcional per als veïns, que podran baixar pel carrer Molins. Tant d'una banda com de l'altra del tram afectat, la Brigada Municipal haurà posat la senyalització corresponent anunciant les afectacions de circulació com a conseeqüència de les obres, van afegir les fonts municipals.