Tramiten la urbanització d´un sector de Castell d´Aro que pot acollir 248 habitatges

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha aprovat inicialment el pla parcial del sector SUD-7, anomenat Eixample-Castell 1, al poble de Castell d'Aro. Aquest pla parcial està delimitat pel camí Vell de Santa Cristina, l'avinguda Carrilet, el carrer Sorres, la carretera de s'Agaró, la carretera C-31 i el carrer Amadeu Vives i inclou tres equipaments com són el camp de futbol, l'escola Vall d'Aro i l'institut Ridaura, els terrenys dels quals van ser cedits anticipadament perquè es poguessin tirar endavant. En total, el sector té una superfície de 102.675 metres quadrats, dels quals 32.011 es destinaran a habitatge. Segons les dades de la documentació del pla parcial, al sector es poden construir fins a 248 habitatges, 99 dels quals seran de protecció pública.

La tipologia d'aquests habitatges podrà ser de blocs de pisos de planta baixa i dos pisos superiors, de cases unifamiliars aïllades o de cases adossades d'una o dues plantes d'alçada. El regidor d'Urbanisme, Josep Maria Solé, ha manifestat que el desenvolupament d'aquest sector ofereix «un creixement de l'habitatge natural a Castell d'Aro i podrà donar sortida a les necessitats de primer habitatge que té molta gent del municipi».

Quant als habitatges de protecció pública, Solé confia que la tipologia que es construeixi «s'adeqüi a la demanda de famílies joves del municipi». En aquest sentit, el regidor ha explicat que el preu de l'habitatge al municipi de Castell-Platja d'Aro no és assequible per a tothom, cosa que provoca que parelles joves hagin d'abandonar el municipi per trobar residències que, econòmicament, es puguin permetre. Davant d'aquesta situació, espera que aquests 99 habitatges socials donin resposta a aquestes famílies. En tot cas, el que l'Ajuntament tramita de moment és la urbanització del sector, que puja 3.028.868,62 euros. Solé calcula que les obres podrien començar al llarg de l'any que ve, molt probablement el darrer trimestre, un cop hagi acabat la tramitació administrativa. Es dona el cas, com ja ha passat en altres tramitacions de planejament urbanístic derivat, que l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha aprovat per segona vegada el pla parcial després que el POUM fos anul·lat. Solé ha concretat que aquesta segona aprovació es va fer per seguretat jurídica i que, alhora, ha permès introduir-hi alguna millora.



Un sector, dos polígons

La velocitat d'urbanització, però, no serà la mateixa en tot el pla parcial de l'Eixample-Castell 1, en principi. El regidor d'Urbanisme ha relatat que el pla parcial s'ha dividit en dos polígons, un dels quals concentra els propietaris majoritaris –que són els que han promogut el pla parcial– i que és el que inicialment es tirarà endavant. L'altre polígon integra els propietaris minoritaris, que el desenvoluparan quan ho decideixin. L'Ajuntament també és propietari de terrenys al sector.

Castell d'Aro encara diposa d'un altre sector per desenvolupar urbanísticament. Es tracta de l'Eixample-Castell 2 i que toca amb l'Eixample-Castell 1. Aquest sector número 2 està delimitat pel camp de futbol, la carretera C-31 i el carrer Amadeu Vives, travessa l'avinguda de la Platja, arriba a sota del carrer Crota, baixa pel carrer Can Semí i connecta de nou amb la C-31 a través de la rotonda dels xais.