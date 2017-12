L´hospital de Palamós redueix el temps d´espera per operar-se de pròtesis de genoll i maluc

L'hospital de Palamós (Baix Empordà) ha reduït el temps d'espera per a les operacions de pròtesis de genoll i maluc per sota dels sis mesos. Des del gener d'aquest any, el centre ha realitzat prop de 450 intervencions que han permès rebaixar aquesta xifra. En concret, s'han fet 278 operacions de genoll (un 62% més que l'any 2016) i 165 de maluc (un 65% més que l'any passat). A finals de 2016, hi havia 322 pacients pendents d'intervenció que havien d'esperar més d'un any de mitjana per passar per quiròfan (304 dies en els casos de maluc i 421 per al genoll). Actualment, hi ha 123 pacients en la llista d'espera, una xifra que suposa una reducció del 62% respecte de l'any passat. La rebaixa dels temps és fruit del Pla de Xoc impulsat pel Departament de Salut, que es va iniciar a l'abril.

El temps d'espera per operar-se de pròtesis de genoll o de maluc a l'hospital de Palamós s'ha reduït per sota dels sis mesos. En el primer dels casos, a finals de 2016 hi havia una mitjana d'espera de 8,8 mesos mentre que ara els pacients poden operar-se en uns cinc mesos. En el cas del maluc, a finals de l'any passat la mitjana d'espera era de 5,16 mesos i ara se situa en els 3,55. Malgrat això, en els darrers mesos del 2016, hi havia 322 pacients amb una mitjana per passar per quiròfan de més d'un any.

La reducció del temps d'espera és fruit, segons informen des del centre hospitalari, del Pla de Xoc dirigit pel Departament de Salut i implementat el passat mes d'abril. Juntament amb aquesta mesura, l'hospital també ha posat en marxa de manera parcial l'anomenada Cirurgia de Recuperació Ràpida, que ha permès disminuir la mitjana d'estada dels pacients dels 7,59 dies als 4,77.