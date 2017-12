El Pla comercial ganxó aposta per fer més atractiu l´espai comercial i la via pública

El consultor i autor del Pla de dinamització comercial de Sant Feliu de Guíxols, Oriol Cesena, de l'empresa Focalizza, i la regidora d'Activitat Econòmica i projectes estratègics, Sílvia Romero, van presentar ahir aquest programa en un acte que va comptar amb nombrosos representants del comerç local de la ciutat.

Després de mesos de treball per fer una diagnosi tant de la zona comercial del centre com de la zona nord del nucli de Vilartagues, l'estudi dibuixa tres grans blocs estratègics per a Sant Feliu de Guíxols. El primer fa referència al paisatge urbà de la ciutat i implica tot allò que té a veure amb l'experiència de compra i en fer més agradable, atractiu i embellit l'espai comercial i la via pública.

El segon pal de paller és l'associacionisme i la cooperació entre comerciants i administració. Amb aquest objectiu Romero va anunciar la voluntat de construir un consell econòmic com a òrgan de debat i participació impulsat de forma col·lectiva.

La tercera gran pota del projecte és la competitivitat, que passa per la presència digital i la formació de l'empresariat de cara a adaptar l'oferta comercial als nous hàbits dels consumidors i a les noves tendències electròniques.