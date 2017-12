El Pessebre Vivent degà de Catalunya, aquest diumenge

El Pessebre Vivent de Castell d'Aro es consolida, un any més, com el degà de la modalitat a Catalunya, assolint la seva 59a edició (es va començar a escenificar l'any 1959), i havent-li estat concedida l'any 2011 la Creu de Sant Jordi, el màxim reconeixement que pot rebre una entitat per part de la Generalitat de Catalunya. Es representa el 17, 23, 25, 26 i 30 de desembre d'enguany i 1 i 6 de gener de 2018, a partir de les set de la tarda en una única sessió.

L'esdeveniment és una iniciativa de l'Associació del Pessebre Vivent de Castell d'Aro ( www.pessebrevivent.com) amb el suport de la regidoria de Turisme i Dinamització Cultural de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro.

La representació s'estén pel nucli històric de la vila (declarat Bé Cultural d'Interès Nacional) i la Vall de la Coma. Més de 400 figurants, veïns i amics del municipi, participen en els 52 quadres que formen l'escenificació nadalenca en un recorregut d'un quilòmetre i mig.

L'entrada general té un cost de 5 euros i la d'infant 3 euros (gratuït per a infants de 0 a 3 anys o amb el carnet del Club Super3), i es pot adquirir anticipadament a www.pessebrevivent.com i a entrades.pessebresvivents.cat. Enguany, es torna a oferir un got de brou calent –gentilesa de l'empresa Aneto– a tots els visitants al principi del recorregut.