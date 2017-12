Els empleats de l'Ajuntament de Torroella s'oposen al preu del complement específic

Treballadors de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí van celebrar aquest dimecres al matí una recollida de firmes entre companys per mostrar el seu rebuig a la voluntat de l'equip de govern (ERC-Junts, UPM i LEST) a portar al ple d'ahir l'aprovació de la Valoració de llocs de treball que no està acordada. Segons va informar ahir el secretari de Negociació Col·lectiva de CCOO a les comarques gironines, Rafael Rodríguez, van firmar la protesta 116 dels 154 empleats municipals de l'Ajuntament de Torroella. Ahir, els representants dels treballadors van rebre la notificació que l'equip de govern només portaria a votació del ple la part de la Valoració de llocs de treball que sí està acordada amb el comitè d'empresa i la junta de personal, la dels punts que s'han d'aplicar. Mentre que l'apartat no tancat, que és l'econòmic –quin preu s'atorga a cada punt–, se seguirà negociant.

Rodríguez va explicar que el que està en discussió és el preu dels punts que formen part del complement específic –segons la tasca que es desenvolupa, una plaça laboral pública té més o menys punts–.

El representant de CCOO va manifestar, abans de conèixer la decisió del govern de mantenir oberta la negociació econòmica, que hi havia acord en l'aplicació dels punts per a cada plaça, però que «no hi ha hagut negociació» en l'apartat de la retribució, i va parlar d'«imposició» del preu per punt per part de l'equip de govern. Així, va afegir que els representants dels treballadors estaven disposats a moure la seva petició, però que la de l'Ajuntament era inamovible.

Rafael Rodríguez va precisar que el rebuig al preu ofert per l'Ajuntament és unànime tant al comitè com a la junta de personal, on la representació es reparteix entre CCOO i UGT.

Segons el sindicalista, la seva proposta era que el preu per punt fos d'1,90 euros –l'Ajuntament va dir que era d'1,92–; mentre que la del consistori era de 1,54 euros, i de 1,52 «si no signàvem l'acord». Si s'apliqués el preu determinat per l'Ajuntament, Rodríguez calcula que uns 80 treballadors es veurien perjudicats perquè la Valoració determina que cobren més del que els hi pertoca, cosa que significaria que se'ls congelés el sou, «una pèrdua de poder adquisitiu, desmotivació i precarització» dels llocs de treball.

Abans del ple, la regidora de Recursos Humans, Roser Font, va exposar en un comunicat que el preu d'1,92 que reclamava la representació sindical hauria representat un increment de 442.000 euros en la partida de personal, i hauria arribat a 574.600 amb la seguretat social, cosa que «supera tots els límits legals, tècnics i econòmics de la institució». Quant a la proposta municipal d'1,54 euros, Font va exposar que és un increment de 190.000 euros anuals –247.000 amb la seguretat social– que implicaria un increment de sou mig de 175 euros bruts al mes per a 77 treballadors, i la resta mantindria el seu salari. Font va afirmar que amb aquest preu l'Ajuntament està «disposat a esforçar-se al màxim dins dels marges possibles».

Font va concloure que són conscients que la regularització de la plantilla implicarà un increment de les retribucions però que la puja «ha de ser racional i proporcionada en relaci ó mb el conjunt del pressupost municipal», recollia el comunicat emès per l'Ajuntament.