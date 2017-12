Excaven arqueològicament a la plaça del monestir on anirà l'edifici del Thyssen

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha començat aquesta setmana uns treballs per saber si a la part posterior del monestir hi ha restes d'interès arqueològic. La intervenció ha de tenir fet un informe final en cinc mesos, han comunicat fonts de la corporació local. En aquesta zona, en concret a la plaça de l'Abadia, s'hi ha d'ubicar el nou edifici que acollirà part de la col·lecció de pintura catalana que la baronessa Carmen Thyssen ha cedit al consistori. En funció de què concloguin els arqueòlegs, el projecte constructiu s'adaptarà per integrar aquestes restes. De fet, altres treballs previs a la part de davant del monestir ja han permès trobar restes de les èpoques romana, medieval i moderna. L'obertura del Museu està prevista per al 2020.

Els treballs per esbrinar si hi ha restes arqueològiques al subsòl de la plaça de l'Abadia són una feina prèvia per desenvolupar el projecte del Museu que ha d'acollir la col·lecció de Carmen Thyssen, cedida el passat mes de juny. A hores d'ara, els arqueòlegs han començat els treballs per saber si a la part del darrere del monestir hi ha restes d'interès que valgui la pena conservar.

Les prospeccions es porten a terme a la plaça de l'Abadia i a tota la zona posterior que actualment no ocupen les edificacions (a excepció dels jardins del monestir). Precisament, a l'espai que ara ocupa la plaça, el projecte del futur museu preveu construir-hi un edifici –annex al monestir– que acollirà part de la col·lecció de pintura.

L'objectiu de l'actuació arqueològica és saber si cal reajustar el projecte, en cas que es localitzin troballes d'interès. Precisament, fa anys, altres prospeccions fetes al davant del monestir van permetre descobrir restes del cenobi benedictí, de l'època medieval i moderna, i estructures romanes.

Les actuacions tenen un cost de 95.200 euros, IVA no inclòs, i s'allargaran durant cinc mesos en dues fases i els executa ATICS SL. Els tres primers mesos seran per poder fer el treball de camp a la zona i els dos restants per redactar el projecte final. Un equip de nou persones s'encarregaran de fer aquesta feina.

El futur museu Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols té previst obrir les portes el 2020 i comptarà amb fons de 400 obres de pintura catalana dels segles XIX i XX. Totes, procedents de la col·lecció de la baronessa.

Segons recull l'acord al qual van arribar Carmen Thyssen i l'Ajuntament, la baronessa cedeix gratuïtament les obres durant 20 anys. Entre els quadres que s'exposaran hi haurà el de La Catedral dels pobres de Joaquim Mir o Interior a l'aire lliure de Ramon Casas. Noms propis com Ramon Martí Alsina, Eliseu Meifrén o Josep Amat completen la col·lecció. El nou museu s'ubicarà en un edifici de nova construcció, el que es farà a la plaça de l'Abadia, que enllaçarà amb la primera planta del monestir. La col·lecció permanent tindrà 130 quadres i hi haurà exposicions temporals amb unes 40 obres.

En total, el futur Museu Thyssen tindrà un cost d'uns 6 milions d'euros. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols cobrirà la seva part amb inversió directa, amb aportacions de la Fundació Thyssen i amb allò que se n'obtingui de la venda de l'herència intestada dels germans Anlló.