L'Ajuntament d'Ullà aprova un pressupost d'1,3 milions d'euros per a l'any 2018

El pressupost de l'Ajuntament d'Ullà per al 2018 puja a 1.310.000 euros, segons ha aprovat el ple municipal per unanimitat. La partida d'inversions reals del pressupost és de 240.000 euros, la qual cosa representa un 18,3% del total. I dins de les inversions, la principal partida, amb 210.000 euros, va destinada al Pla de Barris, que aquesta vegada cobreix les accions al barri de La Roqueta. A part de les inversions reals, el pressupost compta amb una partida econòmica per cobrir despeses de béns corrents i serveis de 733.000 euros. Dins d'aquesta partida hi ha la remesa destinada a construccions, manteniment i reparacions de camins, clavegueram, cementiri amb 160.500 euros. O la destinada a festetjos populars, amb 55.000 euros. Els ajuts a l'AMPA Puig Rodó i altres entitats locals puja 7.000 euros, o temes culturals o de lleure, amb 10.000 euros.

El pressupost preveu uns ingressos semblants al de l'any passat. En aquest aspecte, fonts de l'Ajuntament han informat que el govern d'Ullà, com ja ha fet al llarg del mandat, ha tornat a congelar les ordenances fiscals del 2018. La congelació afecta tant els impostos, com també les taxes i els preus públics.