Calonge consolida la seva «Plataforma Participa»

La Plataforma Participa, impulsada per la regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, es consolida com el canal que cada cop utilitza més la ciutadania per fer arribar les seves peticions i suggeriments.

Durant l'any 2016, quan es va posar en funcionament aquest canal, es van rebre un total de 51 consultes, la majoria de les quals adreçades a Eficiència Energètica i Medi Ambient (33%), a Policia Local (27%) i a Obres i Serveis (18%).

Des de l'inici de 2017, la utilització d'aquest canal ha crescut de forma clara, i el nombre de consultes s'ha més que triplicat, tot arribant a les 181.

Durant aquest any, les principals consultes i suggeriments de la ciutadania s'han adreçat a Policia Local (33%), a Eficiència Energètica i Medi Ambient (27%) a Urbanisme (14%) i a Obres i Serveis (9%).

L'increment de participació durant aquest any es pot atribuir a les diverses accions per apropar els mecanismes de participació a la ciutadania i a l'efectivitat a l'hora de respondre a les peticions.

En aquest sentit, a més de les bústies fixes instal·lades a diverses dependències municipals i del portal web www.participa.calonge.cat, enguany també s'ha posat en funcionament una bústia de sobretaula mòbil, que ha estat situada de forma itinerant i temporal en diversos espais, com el casal de la gent gran de Calonge, el de Sant Antoni, la Biblioteca Pere Caner i la Biblioteca La Cooperativa.

A tot això s'hi afegeix la renovació de la web de participació, on es pot trobar tota la informació sobre les consultes ciutadanes i també es poden enviar opinions i suggeriments online.

Les opinions i suggeriments que rep la Plataforma Participa es deriven a les àrees afectades, de manera que siguin respostes pels tècnics municipals i les respostes es fan arribar per correu electrònic o per telèfon a la ciutadania, segons han informat fonts de l'Ajuntament.