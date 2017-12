Dos ferits a la cara i mans en manipular un quadre elèctric

Dos operaris que estaven treballant ahir en una cooperativa de fruita d'Ullà van patir cremades a la cara i a les mans mentre estaven manipulant un transformador de la llum de l'empresa.

Segons van informar els Bombers, aquest accident laboral es va produir pels volts de dos quarts de vuit del matí en una cooperativa agrícola que està situada a l'altura del quilòmetre 2 de la carretera de Torroella de Montgrí, però en terme municipal d'Ullà.

Aquests hi van enviar dues dotacions terrestres i també es va activar la Policia Local de Torroella, els Mossos i el SEM. Van ser aquests darrers, el personal sanitari, els que van haver d'evacuar els dos operaris, un home de 48 anys i una dona de 56. Tots dos van patir cremades a la cara i a les mans. El SEM els va traslladar ferits, de poca gravetat, en ambulàncies fins a l'hospital de Palamós, on van ser atesos.

L'accident va produir-se mentre els dos operaris estaven manipulant un quadre elèctric de la cooperativa agrícola. Aquest transformador elèctric, que és de baixa tensió, va fer com una explosió per causes que es desconeixen mentre hi estaven treballant.

Aquesta reacció és la que va provocar les cremades a la cara i a les mans dels operaris que hi treballaven. Sortosament, no es va incendiar la nau ni tampoc es van haver de lamentar més ferits ni danys a la zona.

L'assistència dels serveis d'emergències, per tant, va ser bàsicament sanitària.