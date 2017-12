Palafrugell actua al carrer Estret per fer-lo antilliscant

L'Ajuntament de Palafrugell va buixardar ahir i ho seguirà fent dilluns i dimarts de la setmana vinent el paviment de pedra del carrer Estret de Palafrugell, amb l'objectiu de realitzar un tractament específic al paviment i convertir-lo en antilliscant.

L'estat d'aquest carrer era una demanda ciutadana recurrent en els últims temps pel perill del paviment quan estava moll després dels episodis de pluja, segons ha informat l'Ajuntament.

Per evitar molèsties als veïns de la zona i no tancar totalment el pas, es treballarà per sectors i sempre quedarà un espai de pas destinat als vianants d'aquest cèntric carrer de la vila. El carrer Estret és una via entre dos altres carrers concorreguts de la vila, el carrer Torres Jonama i Cavallers.