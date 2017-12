Reclamen 175.000 euros a l'Ajuntament de Platja d'Aro per manca d'informació

Els responsables d'un restaurant de Platja d'Aro, ubicat al passeig Marítim i que va obrir les portes aquest any, han presentat a l'Ajuntament una reclamació patrimonial de 175.559,78 euros pels danys i perjudicis que consideren que els ha provocat llogar aquest establiment –abans anomenat Essència i, ara, La Pèrgola– quan es tracta d'un restaurant que no pot utilitzar la cuina. El motiu és que no hi ha sortida de fums, ha explicat el seu representant legal, Joaquim Boadas de Quintana, secretari general de la Fecasarm, entitat de la qual forma part l'Associació d'Hoteleria, Restauració i Oci de la localitat, i de la qual és soci el restaurant La Pèrgola. Els representats de la societat Lunda Europe SL, que gestiona ara l'establiment, també han presentat una querella contra la societat que els va traspassar el negoci, El Gairo 2015 SL, per presumpta estafa.

La reclamació de responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament es fonamenta en un certificat que el secretari accidental de l'Ajuntament va emetre el 29 de desembre de l'any passat sobre el canvi de gestor del local que es va produir el 2015, quan el restaurant va passar a mans d'El Gairo 2015 SL, i en el qual s'esmenta que l'activitat que hi ha és la de restaurant amb el complement de bar. Amb aquest certificat, van firmar el traspàs. La sorpresa dels responsables de La Pèrgola va ser quan, amb data de 10 de febrer d'aquest 2017, l'acord de l'Ajuntament de canvi de titularitat de l'establiment precisava que l'activitat és de bar-restaurant sense cuina.

Boadas de Quintana ha concretat que el certificat del 29 de desembre de l'any passat havia d'haver especificat que al local no es pot utilitzar la cuina –tot i que hi és–, cosa que hauria provocat que els responsables de Lunda Europe no signessin el traspàs. Per això, reclama a l'Ajuntament l'import del traspàs, més la inversió que han hagut de fer al local i la limitació que han tingut alhora d'oferir plats.

La regidora d'Activitats, Dolors Guirado, va manifestar aquest divendres que desconeixia la interposició d'aquesta reclamació però dubtava que no s'hagués comunicat als nous llogaters que no podien utilitzar la cuina, atenent els problemes que arrossega aquesta finca ja que, per exemple, els anteriors gestors van deixar un deute de 41.232,59 euros que el Consell Comarcal va reclamar als nous responsables.

Un deute que la responsable d'El Gairo 2015 no va esmentar a les persones que traspassava l'activitat i que, segons la querella que li han interposat per presumpta estafa, és una mostra de «mala fe i engany». La querella exposa que El Gairo 2015 no va explicar mai als representants de Luna Europe que no es podia utilitzar la cuina i que, de fet, quan els dos socis van visitar el local, «la querellada i el seu fill es trobaven cuinant a la cuina del restaurant amb el fi d'enganyar-los i fer-los creure que el local disposava de cuina i era utilitzable per explotar el negoci».

Boadas de Quintana ha concretat que la reclamació econòmica a la querellada es farà més endavant. Tot i això, considera que la responsabilitat civil –és a dir, l'econòmica– serà solidària en aquest cas i que El Gairo 2015 i l'Ajuntament hauran de fer-hi front.