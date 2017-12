Tercer concurs de microrelats de dones a Santa Cristina

El Punt d'Igualtat de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro convoca el III Concurs de Microrelats amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones. La temàtica del concurs, obert a partir dels 16 anys, han de ser relats basats en el fet de com les dones han estat i són considerades objectes de plaer. Els treballs, un per autor/a, s'han de presentar presencialment al Punt d'Igualtat entre el 18 de desembre al 5 de febrer vinent o per correu. El lliurament dels premis es farà el 9 de març a l'Espai Ridaura. L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro publicarà, en format paper, les obres guanyadores, sense descartar altres treballs presentats que consideri oportú.

Els microrelats, escrits en català, originals i inèdits, han de tenir una extensió màxima de 300 paraules. El jurat estarà format per personal tècnic i referents polítiques de les àrees d'Igualtat i Biblioteca, i Joaquim Pijoan, escriptor. Hi ha tres premis, el primer dels quals és una tablet, un xec Regal Cultural de 50 euros i un xec de 75 euros per a la compra de llibres.