Mor la conductora d'un turisme en una col·lisió múltilple a la Pera

Una dona ha mort en una col·lisió entre dos turismes i un camió a la Pera. El Servei Català de Trànsit ha informat que el sinistre s'ha produit a la C-66 al punt quilomètric 19. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a tres quarts de sis de la tarda.

Arran de la incidència s'han activat sis patrulles dels Mosssos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l'afectació de la via, la C-66 es troba tallada en el punt del sinistre en els dos sentits de la marxa. La carretera es mantindrà tallada almenys per unes dues hores. La resta de persones que anaven en els vehicles implicats no han resultat ferits.