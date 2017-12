La Fira Nadalenca de Palamós recapta 9.500 euros

La 41a edició de la tradicional Fira Nadalenca de Palamós ha aconseguit un nou èxit de participació, concentrant centenars de persones que el darrer diumenge van poder visitar i recórrer les diverses parades d'aquesta activitat solidària que té lloc entre el carrer Major i la plaça de la Vila.

Un any més el centre de Palamós es va omplir de públic visitant, així com d'alumnes de totes les escoles de la vila i d'entitats locals per celebrar aquesta activitat que des de fa 41 anys organitza l'Associació Fira Nadalenca, en benefici de les persones amb discapacitats psíquiques de la comarca.

La Fira Nadalenca va posar a la venda a preus molt populars diferents articles nadalencs elaborats pels alumnes de les escoles del municipi i membres de les entitats col·laboradores. Enguany, per segon any consecutiu, es va fer el sorteig de dues vànoves solidàries realitzades per diverses persones de manera desinteressada i totalment artesanal amb la tècnica del pachwork.

La Fira Nadalenca de Palamós va aconseguir mitjançant la venda de tots aquests productes i activitats un global de 9.500 euros.