Jack Johnson inaugurarà el Festival de la Porta Ferrada

El nord-americà Jack Johnson serà el protagonista del concert inaugural del 56è Festival de la Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. L'artista presentarà en exclusiva a Catalunya el seu darrer treball discogràfic 'All The Light Above It Too', amb un repertori que no oblidarà els seus grans èxits i que arribarà ben rodat a Europa després d'una extensa gira americana. La cita serà divendres, 13 de juliol a l'Espai Port. Aquest mateix recinte acollirà el 18 d'agost la segona edició de la festa de cloenda Electronic Sunset, de la qual Luciano, artista de màxima reputació, en serà un dels seus participants. Aquestes confirmacions s'afegeixen al ja anunciat concert de Pablo Alborán, que portarà la seva esperada gira 'Prometo' a l'Espai Port el 7 d'agost i del qual s'han venut mes de 2.000 entrades en una setmana.