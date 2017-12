L'Escola Empordanet de la Bisbal ja té la pista poliesportiva

La pista poliesportiva de l'Escola Empordanet de la Bisbal d'Empordà ja s'ha enllestit. Si bé es va començar a construir l'agost passat, les obres es van reprendre al setembre per tal d'ultimar detalls i instal·lar-hi el tancat. Les cistelles de bàsquet i altres elements esportius acabaran de completar l'equipament durant els propers dies. Així, tal com es preveia, s'ha construït una entrada des de l'escola i una altra des de l'exterior. A les tardes, fora de l'horari escolar, la pista romandrà disponible a l'ús públic i s'hi instal·laran lluminàries per tal que se'n pugui fer ús fins al vespre.