Palafrugell entrega els guardons del Peix Fregit i Palafrugellencs de l'Any

El Teatre Municipal de Palafrugell va acollir diumenge la presentació del llibre Crònica d'un any 2017 i el tradicional lliurament dels premis Peix Fregit i Palafrugellenc de l'Any, que organitzava, en el seu 35è aniversari, l'Equip Crònica d'un Any i Edicions Baix Empordà, amb el suport de l'Ajuntament. Crònica d'un any, el llibre, que recull i il·lustra les principals informacions que han estat notícia a la població els darrers dotze mesos, va ser presentat pel periodista i escriptor Rafel Nadal.

El premi Peix Fregit a una trajectòria el va recollir el Club Hoquei Palafrugell. Enguany, també cal destacar que hi havia dues mencions especials, que eren per a l'Escola de Música de Palafrugell i per al Col·legi Prats de la Carrera, que han celebrat 50 anys d'història aquest 2017.

En el decurs de l'acte, també va lliurar-se, per tercer any consecutiu, el Premi d'articles periodístics Santi Massaguer. El treball de Yolanda Cervià va resultar guanyador i rebrà 200 euros i serà publicat en exclusiva per la Revista de Palafrugell.

El Club Hoquei Palafrugell va rebre el premi Peix Fregit per una trajectòria de treball tenaç i èxits, que aquest any 2017 s'ha traduït en una fita històrica per a l'esport palafrugellenc, l'ascens del primer equip a la màxima categoria estatal, l'OK Lliga.

Palafrugellencs de l'Any

Quant als Palafrugellencs de l'Any, els reconeguts van ser: David Aupí, cuiner i guanyador del Basque Culinari Center; Txema Villalobos, copilot del corredor de ral·lis Isidre Esteve en el Dakar; Festucs, grup emergent, guanyadors de diversos concursos musicals; Josep M. Mora,entrenador d'handbol i Medalla de l'Esport; Sergi Pérez, regatista, premiat en diverses regates europees; Enric Iglesias, artista, actual restaurador d'un monestir a Anglaterra; Anna Grimal, dissenyadora gràfica, autora de cartells d'actes de la vila; Sílvia Pedret, presentadora de la 51a Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell; Rita Valero, compositora i cantant, que ha tret un nou disc al mercat; Xavier Garcia, entrenador de l'equip d'hoquei que ha pujat a l'OK Lliga; Lluís Solano, dissenyador de joies, presentades en passarel·les de moda; i Àlex Cebollero, dinamitzador cultural i fins al mes de novembre, director de Ràdio Palafrugell.